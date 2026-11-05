Rohtak News: एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रही है कांग्रेस

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गोहाना। सोनीपत रोड पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। एसआईआर के तहत केवल उन लोगों के वोट काटे गए हैं जिनके वोट अलग-अलग स्थान पर बने हुए थे। इसके अतिरिक्त मृत लोगों के भी वोट काटे गए हैं। कांग्रेस नेता उनके समर्थक लोगों के वोट काटने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करनाल में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में प्रवेश भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी लगाई गई है।