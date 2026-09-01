Rohtak News: चारे में छिपा मिला 4 फीट लंबा कोबरा

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घटना की सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य गौतम नंबरदार मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक कोबरा को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान कोबरा काफी आक्रामक था और लगातार फुंकार मार रहा था, लेकिन टीम ने सूझबूझ और सतर्कता के साथ उसे काबू कर लिया। विज्ञापन

गौतम नंबरदार ने बताया कि पकड़ा गया कोबरा लगभग 4 फीट लंबा था। रेस्क्यू के बाद सांप को आबादी से दूर उसके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य गौतम नंबरदार मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक कोबरा को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान कोबरा काफी आक्रामक था और लगातार फुंकार मार रहा था, लेकिन टीम ने सूझबूझ और सतर्कता के साथ उसे काबू कर लिया।गौतम नंबरदार ने बताया कि पकड़ा गया कोबरा लगभग 4 फीट लंबा था। रेस्क्यू के बाद सांप को आबादी से दूर उसके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया गया।

नांगल चौधरी। वार्ड नंबर 4 में स्थित एक मकान में पशुओं के चारे के पास करीब 4 फीट लंबा कोबरा सांप छिपा मिला। जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला जब पशुओं को चारा डालने पहुंची तो अचानक कोबरा को देखकर महिला घबरा गई और शोर मचाया, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। सांप दिखाई देने से घर में हड़कंप मच गया।