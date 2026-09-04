Rohtak News: सफाई कर्मचारियों के समर्थन में नागरिक मंच ने किया प्रदर्शन
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:11 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:11 PM IST
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बहादुरगढ़। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को नागरिक मंच ने प्रदर्शन कर धरनास्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी 28-29 दिन से मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मई में मांगें मानने के आश्वासन के बावजूद अमल नहीं हुआ।
मंच ने आंदोलनकारियों पर कथित दमनात्मक कार्रवाई और महिला कर्मचारियों से कथित मारपीट की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही न्यूनतम वेतन, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थायी रोजगार, हिरासत में कर्मचारियों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई।
इस मौके पर जयकरण मांडौठी, धनराज सिंह तहलान, सुमेश कौशिक, सुमित छिकारा, संयोजक रामकिशन, सतीश कुमार, लालजी, सतबीर सिंह बल्हारा, सहित अन्य मौजूद रहे।
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मंच ने आंदोलनकारियों पर कथित दमनात्मक कार्रवाई और महिला कर्मचारियों से कथित मारपीट की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही न्यूनतम वेतन, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थायी रोजगार, हिरासत में कर्मचारियों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई।
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इस मौके पर जयकरण मांडौठी, धनराज सिंह तहलान, सुमेश कौशिक, सुमित छिकारा, संयोजक रामकिशन, सतीश कुमार, लालजी, सतबीर सिंह बल्हारा, सहित अन्य मौजूद रहे।