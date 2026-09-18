Rohtak News: पार्क में लगाया निशुल्क योग शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 18 Sep 2026 09:15 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। ओम राहुल योग पीठ ट्रस्ट और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था ने हुड्डा पार्क, शहीद रविंद्र स्मारक के नजदीक झज्जर चुंगी में निशुल्क योग शिविर लगाया गया। यह शिविर योगाचार्य हरिओम कौशिक के सानिध्य में हुआ। पूर्व मेयर मनमोहन गोयल मुख्य अतिथि रहे जबकि जिला रोहतक भाजपा की कार्यकर्ता रेखा हुड्डा ने अध्यक्षता की। मनोरोग विशेषज्ञ लतेश विशिष्ट अतिथि थीं। रक्तदाता प्रेरक जेपी गोड़ ने कार्यक्रम का संयोजन किया। संवाद
विज्ञापन