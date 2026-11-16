Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda celebrated in

Rohtak News: बखेता में मनाई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती

Mon, 16 Nov 2026 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda celebrated in
जिला के गांव बखेता में माय भारत रोहतक और दादी पिलासनी युवा शक्ति संगठन के सहयोग से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी परम राठी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। दादी पिलासनी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल बखेता और उपाध्यक्ष अमन बागड़ी बखेता मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस, समाजसेवी, भाजपा सदस्य और भूतपूर्व सैनिक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व युवा उपस्थित थे। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष को याद किया। युवाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सामाजिक एकता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी ने बिरसा मुंडा के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed