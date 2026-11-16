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Rohtak News: रविवार को मंडी में शून्य रही आवक

Mon, 16 Nov 2026 02:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:12 AM IST
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Arrivals at the mandi were zero on
रोहतक। नई अनाज मंडी रोहतक में रविवार को खरीद जारी रही। धान की आवक भी लगातार हो रही है। रविवार को मंडी में पीआर धान की कोई नई आवक और नया गेट पास दर्ज नहीं हुआ लेकिन अब तक के कुल आंकड़ों पर नज़र डालें तो मंडी में कुल 1,366 गेट पास कट चुके हैं और अब तक कुल 74,141 क्विंटल पीआर धान की आवक हो चुकी है।
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मार्केट कमेटी के अनुसार, 15 नवंबर तक हुई कुल आवक में से 66,974 क्विंटल पीआर धान की सरकारी खरीद (एमएसपी 2441-2461 रुपये प्रति क्विंटल) हो चुकी है जबकि 7,167 क्विंटल धान अभी भी बिना बिका पड़ा है। इसके अलावा मंडी से उठान का काम भी चल रहा है।
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