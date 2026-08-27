Rohtak News: राखी प्रतियोगिता में अंशिका प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 09:54 PM IST
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रोहतक। वैश्य महिला महाविद्यालय के कॉमर्स विभाग ने रक्षाबंधन उत्सव के उपलक्ष्य में राखी बनाने की प्रतियोगिता वीरवार को आयोजित की गई। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां बनाईं। अंशिका मित्तल ने प्रथम, भूमि को द्वितीय और जिया को तृतीय पुरस्कार मिला। वर्तिका को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉ. रश्मि गुप्ता ने छात्राओं को पारितोषिक वितरित किए। निर्णायक मंडल में डॉ. वैशाली गुप्ता, डॉ रेनू जैन और किरण शामिल थीं। प्रतियोगिता का आयोजन कॉमर्स विभागाध्यक्ष डॉक्टर कंवलजीत कौर के मार्गदर्शन में हुआ। विभाग सदस्य डॉक्टर श्वेता कक्कड़, डॉक्टर गीता गुप्ता और डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने इसमें सहयोग किया। संवाद
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