Rohtak News: जिले के सभी खेल मैदान होंगे दुरुस्त, काम शुरू

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रोहतक। जिले के सभी सरकारी खेल मैदानों को दुरुस्त किया जाएगा। इसकी शुरुआत राजीव गांधी खेल परिसर से हो गई है। खेल मंत्री गौरव गौतम के आदेश दिए जाने के बाद बिना किसी देरी के यह काम शुरू हो गया है।जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह ने कहा कि मैदानों में जंगली घास और झाड़ियां काटी जाएंगी। इसके साथ ही शौचालयों में नल और अन्य टूटे-फूटे सामान को बदला जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो। राजीव गांधी खेल परिसर में हॉकी मैदान के पास कर्मचारियों ने घास और झाड़ियां काटने का काम शुरू किया। इसके बाद शहर के सर छोटूराम स्टेडियम में और ग्रामीण राजीव गांधी खेल मैदानों में काम करवाया जाएगा। इसके लिए करीब 27 कर्मचारी लगाए गए हैं।10 सितंबर को खेल मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक हुई। मंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के खेल मैदानों को दुरुस्त करने के आदेश दिए।