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Rohtak News: घर से आभूषण चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:18 AM IST
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Accused of stealing jewellery from a house arrested
सोनीपत। शहर थाना पुलिस ने घर में घुसकर आभूषण व नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी गांव भटगांव निवासी विजय काे गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेशकर दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित राजेंद्र सिंह ने 6 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 5 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे वह अपने परिवार सहित अपनी लड़की के घर गए थे। ढाई घंटे बाद वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर रखी अलमारी से सोने की एक जोड़ी बाली व चांदी के गले के दो सेट व दो सिक्के व 5000 रुपये गायब मिले। संवाद
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