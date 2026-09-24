Rohtak News: नहरों को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया

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रोहतक। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय की स्वयंसेविकाओं ने सविता मलिक व मोना के मार्गदर्शन में भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान में स्वच्छता की जानकारी ली। उन्होंने 'सुनो नहरों की पुकार' अभियान की कार्यप्रणाली समझी और नहरों को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया। अभियान के संस्थापक जसमेर सिंह ने जल संरक्षण का महत्व बताया। इस मौके पर मिशन के महासचिव अजय हुड्डा, वरिष्ठ सदस्य ईश्वर सिंह दलाल, राजबीर कालीरमन व गौरव मलिक आदि मौजूद रहे। संवाद