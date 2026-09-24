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Rohtak News: नहरों को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया

Thu, 24 Sep 2026 07:09 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 24 Sep 2026 07:09 PM IST
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A pledge was taken to keep the canals pollution-free.
18-नहरों के जल को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लेते हुए महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय की
रोहतक। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय की स्वयंसेविकाओं ने सविता मलिक व मोना के मार्गदर्शन में भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान में स्वच्छता की जानकारी ली। उन्होंने 'सुनो नहरों की पुकार' अभियान की कार्यप्रणाली समझी और नहरों को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया। अभियान के संस्थापक जसमेर सिंह ने जल संरक्षण का महत्व बताया। इस मौके पर मिशन के महासचिव अजय हुड्डा, वरिष्ठ सदस्य ईश्वर सिंह दलाल, राजबीर कालीरमन व गौरव मलिक आदि मौजूद रहे। संवाद
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