Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 24 Sep 2026 04:12 AM IST
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शिविर
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
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शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
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बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
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गणपति विसर्जन:
गोकर्ण तीर्थ : तालाब में गणपति विसर्जन शाम 4 बजे से।
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गणपति उत्सव
दुर्गा भवन: गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।
सराफा भाव :
सोना : 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,38,500 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
गणपति विसर्जन:
गोकर्ण तीर्थ : तालाब में गणपति विसर्जन शाम 4 बजे से।
गणपति उत्सव
दुर्गा भवन: गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।
सराफा भाव :
सोना : 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,38,500 रुपये प्रति किलो