Rohtak News: घिलोड़ कलां में टीएमएस योजना पर किसान गोष्ठी

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रोहतक। गांव घिलोड़ कलां में बुधवार को गन्ना किसानों के लिए गोष्ठी हुई। टीएमएस योजना के तहत 50 से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया। सहायक गन्ना विकास अधिकारी दीपक डागर ने रोग, खाद व कीट प्रबंधन पर जानकारी दी। नई किस्मों, टीएमएस अनुदान और कृषि यंत्रों पर भी बताया गया। किसानों को एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक एग्री हरियाणा वेबसाइट पर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई। संवाद