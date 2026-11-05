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Rohtak News: ट्रामा सेंटर में बनाया बर्न वार्ड, चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई

Thu, 05 Nov 2026 11:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:12 PM IST
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A burn ward has been set up in the
फोटो नंबर- 13ट्रामा सेंटर के प्रथम तल पर बनाया गया बर्न वार्ड। संवाद
नारनौल। दीपावली पर पटाखों के कारण आगजनी की आशंका के मद्देनजर नागरिक अस्पताल के ट्रामा सेंटर की प्रथम तल में बर्न वार्ड बनाया जाएगा। इसमें 8 बेड है और दो चिकित्सक की नियुक्ति की गई है, वहीं गंभीर समस्या होने पर सर्जन, आंख, नाक-कान-गला विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की संख्या को भी 30 तक बढ़ाया गया है, सामान्य दिनों में नर्सिंग स्टाफ की संख्या 12 तक रहती है।
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गत वर्ष धनतेरस से दीपावली तक करीब पटाखों से जलने के 9 मामले नागरिक अस्पताल में आए थे। पटाखे से जलने वाले सभी मामलों में बच्चों की उम्र 7 से 16 वर्ष के बीच थी। अधिकतर मामलों में बच्चे अकेले पटाखे चला रहे थे या पटाखों का बारूद निकाल कर उसे जला रहे थे। जिसके चलते बच्चों के चेहरे व हाथ झुलस गए।
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रात को केवल प्राथमिक उपचार, सुबह तक करना पड़ा था इंतजार
गत वर्ष दीपावली के दौरान गंभीर रूप से झुलसे हुए बच्चों को जलन से आराम देने के लिए जख्म पर लगाने वाली व दर्द निवारक दवा तो दी जा रही थी। लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित उपचार व दवाओं के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा था।
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वर्जन
आमजन की सुविधा के लिए दीपावली पर्व पर ट्रामा सेंटर में बर्न वार्ड बनाया गया है और दो चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। बेहतर उपचार के लिए दवा सहित सभी सुविधाएं नागरिक अस्पताल में उपलब्ध है। आमजन से अपील है कि पटाखा रहित दिवाली बनाकर रोशनी का त्योहार मनाएं।
डॉ. कंवर सिंह, उप चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक अस्पताल, नारनौल।
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