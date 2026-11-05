Rohtak News: ट्रामा सेंटर में बनाया बर्न वार्ड, चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई

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गत वर्ष धनतेरस से दीपावली तक करीब पटाखों से जलने के 9 मामले नागरिक अस्पताल में आए थे। पटाखे से जलने वाले सभी मामलों में बच्चों की उम्र 7 से 16 वर्ष के बीच थी। अधिकतर मामलों में बच्चे अकेले पटाखे चला रहे थे या पटाखों का बारूद निकाल कर उसे जला रहे थे। जिसके चलते बच्चों के चेहरे व हाथ झुलस गए।रात को केवल प्राथमिक उपचार, सुबह तक करना पड़ा था इंतजारगत वर्ष दीपावली के दौरान गंभीर रूप से झुलसे हुए बच्चों को जलन से आराम देने के लिए जख्म पर लगाने वाली व दर्द निवारक दवा तो दी जा रही थी। लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित उपचार व दवाओं के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा था।वर्जनआमजन की सुविधा के लिए दीपावली पर्व पर ट्रामा सेंटर में बर्न वार्ड बनाया गया है और दो चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। बेहतर उपचार के लिए दवा सहित सभी सुविधाएं नागरिक अस्पताल में उपलब्ध है। आमजन से अपील है कि पटाखा रहित दिवाली बनाकर रोशनी का त्योहार मनाएं।डॉ. कंवर सिंह, उप चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक अस्पताल, नारनौल।