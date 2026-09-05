Rewari News: सड़क हादसे में युवक की मौत, साथी घायल

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गांव नागलिया रणमोख निवासी परमानंद और गांव के ही रहने वाले मोनू पाल्हावास में एक मेगामार्ट में काम करते थे। शुक्रवार शाम को छुट्टी के बाद दोनों अपने किसी दोस्त के घर जागरण और भंडारे में शामिल होने चले गए।देर रात गांव आते समय रेवाड़ी-रोहतक रोड पर पाल्हावास मोड़ के पास अचानक ब्रेकर आने से बाइक धीरे करने के लिए ब्रेक लगाए जिससे पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद परमानंद को मृत घोषित कर दिया।परमानंद के पिता ड्राइवर हैं। उनके तीन बेटों में सबसे छोटा परमानंद पिछले कुछ महीनों से कंपनी में काम करता था।