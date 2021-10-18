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Rewari News: ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की मौत

Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:15 AM IST
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Youth dies after coming under a tractor.
बावल। गांव पिथनवास में ट्रैक्टर के नीचे आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।
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कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मृतक गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला रिंकू है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिंकू अपने दो साथियों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसके नीचे आने से घायल हो गया।
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हादसे के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पिथनवास में रिंकू करीब 2 साल से रह रहा था। यहां खेत में मजदूरी का कार्य करता था।
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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी सतीश कुमार के अनुसार युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। परिजनों को सूचना दे दी गई है।
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