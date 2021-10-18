Rewari News: ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की मौत

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कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मृतक गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला रिंकू है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिंकू अपने दो साथियों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसके नीचे आने से घायल हो गया।हादसे के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पिथनवास में रिंकू करीब 2 साल से रह रहा था। यहां खेत में मजदूरी का कार्य करता था।घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी सतीश कुमार के अनुसार युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। परिजनों को सूचना दे दी गई है।