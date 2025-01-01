Rewari News: खो-खो प्रतियोगिता में यदुवंशी डिग्री कॉलेज की टीम उपविजेता

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प्रतियोगिता के फाइनल में यदुवंशी कॉलेज और राजकीय महाविद्यालय खड़खड़ा की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इसमें खड़खड़ा की टीम ने मात्र एक अंक के अंतर से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।अध्यक्ष राव बहादुर सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को मजबूत करते हैं।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नवीन अदलखा ने कहा कि फाइनल तक पहुंचकर उपविजेता बनना खिलाड़ियों की मेहनत और खेल कौशल का प्रमाण है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।महाविद्यालय की निदेशिका सुरेश यादव, डॉ. प्रदीप यादव, डॉ. सोनल यादव सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।