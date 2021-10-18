Rewari News: नया गांव दौलतपुर में जर्जर बिजली के खंभे बदलने का काम शुरू

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रेवाड़ी। वार्ड नंबर 13 के नया गांव दौलतपुर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए जर्जर खंभों को बदलने का कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों को लंबे समय से बिजली व्यवस्था संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई बिजली के खंभे भी जर्जर हालत में थे। अधिकारियों को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। इसके बाद पार्षद प्रतिनिधि दीपक जांगिड़ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर गांव की बिजली व्यवस्था की समस्या से अवगत कराया। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जर्जर बिजली के खंभों को बदलने का काम किया जा रहा है।