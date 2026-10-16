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Rewari News: आंधी के बाद बारिश से बदला मौसम, बढ़ी ठंड

Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
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Weather changes following a dust storm and rain; the cold intensifies.
रेवाड़ी। जिले में वीरवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी-तूफान के बाद हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
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सुबह आंधी-तूफान के बाद बारिश हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही धूप निकल आई। इसके बाद दिनभर मौसम सामान्य बना रहा। सुबह के समय मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की गई। हालांकि, बारिश के बाद धूप निकलने से दिन में फिर सामान्य गर्माहट रही।

मौसम में आए इस बदलाव के चलते आने वाले दो दिनों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिले में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
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