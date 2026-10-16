Rewari News: एमएसपी पर बाजरे की खरीद को लेकर 20वें दिन भी धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आंदोलनकारियों ने रेवाड़ी और कोसली अनाज मंडियों का दौरा कर बाजरे की बिक्री व्यवस्था का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानियां। कार्यकर्ताओं के अनुसार, मंडियों में बाजरा लगभग 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है।भावांतर योजना के तहत 600 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर मिलने पर किसानों को कुल 2900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि मिल सकती है।आंदोलन के नेता चौधरी सतपाल मिलकपुर ने कहा कि एक अक्तूबर से बाजरा बेच चुके किसानों को अभी तक जे-फॉर्म नहीं मिला है। दुकानदारों के अनुसार, जे-फॉर्म का पोर्टल नहीं खुला है। उन्होंने प्रशासन से पोर्टल जल्द शुरू करवाने की मांग की, ताकि किसान फसल का विवरण दर्ज कराकर भावांतर योजना का लाभ ले सकें।रेवाड़ी विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि किसानों को बाजरे का उचित मूल्य दिलाने के लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।