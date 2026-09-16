Rewari News: राधे-राधे तेरे बिना कृष्ण आधे-आधे पर थिरकीं महिलाएं

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श्री गणेश महोत्सव समिति की ओर से टीपी स्कीम पार्क के पास आयोजित कार्यक्रम से पहले गणपति दरबार में पंडित संतोष ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा और आरती कराई। इस दौरान टीपी स्कीम के अलावा गौतम नगर, सज्जन कॉलोनी, सुभाष नगर और सूरज अपार्टमेंट सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे और गणपति के दरबार में हाजिरी लगाई।पूजा-अर्चना के बाद डांडिया नाइट शुरू हुई। महिलाओं ने विभिन्न गीतों पर नृत्य किया। डांडिया नाइट के दौरान महिलाओं और श्रद्धालुओं ने गणेशोत्सव का जमकर आनंद लिया।