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Rewari News: स्कूलों में कल से लागू होगी शीतकालीन समय सारिणी

Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
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Winter timetable to come into effect in schools from tomorrow
रेवाड़ी। जिले के सरकारी स्कूलों में सोमवार 16 नवंबर से शीतकालीन समय सारणी लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी, जो 9:50 बजे तक चलेगी। इसके बाद नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। नई समय सारणी के अनुसार स्कूलों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
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नई समय सारणी के अनुसार पहला पीरियड सुबह 9:50 से 10:30 बजे तक, दूसरा 10:30 से 11:10 बजे तक, तीसरा 11:10 से 11:50 बजे तक और चौथा पीरियड 11:50 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा।
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इसके बाद पांचवां पीरियड दोपहर 12:30 से 1:10 बजे तक होगा। पांचवें पीरियड के बाद दोपहर 1:10 से 1:30 बजे तक 20 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा। इसके बाद छठा पीरियड 1:30 से 2:10 बजे तक, सातवां 2:10 से 2:50 बजे तक और आठवां पीरियड 2:50 से 3:30 बजे तक चलेगा। इस प्रकार प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का होगा।
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नई समय सारणी लागू होने के बाद विद्यार्थियों को सुबह के बजाय अब 9:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी।
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