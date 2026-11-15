Rewari News: बेटी की शादी से 12 दिन पहले पिता की ट्रेन की चपेट में आने से गई जान

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पुलिस के अनुसार मौके पर पहुंचने पर मृतक के मोबाइल पर उनकी पत्नी की बार-बार कॉल आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने फोन के माध्यम से उनके भाई को घटना की जानकारी दी। हरिओम तीन भाइयों में से एक थे। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।हरिओम ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। वह चार बेटियों के पिता थे। उनकी बड़ी बेटी की शादी 25 नवंबर को तय थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी में महज 12 दिन शेष थे। हरिओम बेटी की शादी के खर्च को लेकर परेशान चल रहे थे। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है।जांच अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।