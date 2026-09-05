Rewari News: हाईवे की सर्विस लेन पर जलभराव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:27 PM IST
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धारूहेड़ा। शनिवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव खरखड़ा के पास बनी सर्विस लेन पर भारी जलभराव की समस्या बनी रही। सर्विस लेन पर पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को हुई।
स्थानीय लोगों सतीश, बीरसिंह, दिनेश, हर्ष, बलराज के अनुसार सर्विस लेन के साथ बने नाले में हाईवे पर छोड़े गए कट के कारण नाले का हिस्सा तोड़ दिया गया था। इसके बाद नाले में दबाई गई पाइप चोक हो गई, जिसके कारण बारिश का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है। इसी वजह से बारिश के बाद सर्विस लेन पर पानी जमा हो जाता है।
जलभराव के बीच लोग मजबूरी में सर्विस लेन से आवागमन करते रहे। इस दौरान तेज गति से गुजरने वाले वाहनों के पहियों से पानी के छींटे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों पर पड़ने से उन्हें काफी परेशानी हुई। कई स्थानों पर सड़क की वास्तविक स्थिति पानी के नीचे छिपी रहने से वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ा।
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वहीं, हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इसका स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नाले में दबाई गई चोक पाइप को जल्द साफ कराकर पानी की निकासी सुचारु की जाए, ताकि बारिश के दौरान सर्विस लेन पर बार-बार जलभराव की समस्या न बने।
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स्थानीय लोगों सतीश, बीरसिंह, दिनेश, हर्ष, बलराज के अनुसार सर्विस लेन के साथ बने नाले में हाईवे पर छोड़े गए कट के कारण नाले का हिस्सा तोड़ दिया गया था। इसके बाद नाले में दबाई गई पाइप चोक हो गई, जिसके कारण बारिश का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है। इसी वजह से बारिश के बाद सर्विस लेन पर पानी जमा हो जाता है।
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जलभराव के बीच लोग मजबूरी में सर्विस लेन से आवागमन करते रहे। इस दौरान तेज गति से गुजरने वाले वाहनों के पहियों से पानी के छींटे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों पर पड़ने से उन्हें काफी परेशानी हुई। कई स्थानों पर सड़क की वास्तविक स्थिति पानी के नीचे छिपी रहने से वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ा।
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वहीं, हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इसका स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नाले में दबाई गई चोक पाइप को जल्द साफ कराकर पानी की निकासी सुचारु की जाए, ताकि बारिश के दौरान सर्विस लेन पर बार-बार जलभराव की समस्या न बने।