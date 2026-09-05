Rewari News: भाकियू चढूनी नेआंदोलन तेज करने का किया ऐलान

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पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से भावांतर योजना के तहत कई बार केवल पहली किस्त का भुगतान किया जाता है, जबकि शेष राशि के लिए किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संगठन के अनुसार वर्ष 2023 के भावांतर क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत भी कई किसानों को करीब 40 प्रतिशत राशि अभी तक नहीं मिली है। विज्ञापन

जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि इस बार बाजरे की खरीद हर हाल में सुनिश्चित कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर मंडी के गेट पर ताला लगाने और सड़क जाम करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से भावांतर योजना के तहत कई बार केवल पहली किस्त का भुगतान किया जाता है, जबकि शेष राशि के लिए किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संगठन के अनुसार वर्ष 2023 के भावांतर क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत भी कई किसानों को करीब 40 प्रतिशत राशि अभी तक नहीं मिली है।जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि इस बार बाजरे की खरीद हर हाल में सुनिश्चित कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर मंडी के गेट पर ताला लगाने और सड़क जाम करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

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रेवाड़ी। भारतीय किसान यूनियन चढूनी की ओर से किसान किसानों की समस्याओं और बाजरे की खरीद को लेकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने बताया कि 6 सितंबर को राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी डहीना खंड के गांव लोहाना पहुंचेंगे। यहां किसानों की मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।