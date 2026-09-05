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Rewari News: चालू नहीं हुआ अजंता चौक का ट्रांसफार्मर

Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
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Ajanta Chowk transformer has not started working.
भिवाड़ी। अजंता चौक जीएसएस का 40/50 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर खराब होने के 41 दिन बाद भी चालू नहीं हो पाया है। मरम्मत के बाद ट्रांसफार्मर जयपुर से भिवाड़ी पहुंच चुका है, लेकिन स्थापना से पहले इसकी जांच की जा रही है। आरवीपीएनएल ने सितंबर के आखिरी सप्ताह तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा है।
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ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद रामपुरा, मुंडाना मेव, नया गांव, हरचंदपुर, ढाबा कॉम्प्लेक्स और कहरानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का विद्युत भार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बीएमआईटी और 132 केवी नीलम चौक जीएसएस पर स्थानांतरित किया गया है। इससे करीब 7500 घरेलू और 500 औद्योगिक कनेक्शन प्रभावित हैं। दोनों जीएसएस पर अतिरिक्त भार के कारण संबंधित क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है।
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दरअसल, 25 जुलाई को शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर की बुशिंग और इंसुलेशन खराब हो गए थे। इसके बाद इसे मरम्मत के लिए जयपुर भेजा गया। परिवहन, मरम्मत, जांच और पुन: स्थापना के लिए करीब 4.50 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था।
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आरवीपीएनएल के एक्सईएन पूरणमल ने बताया कि ट्रांसफार्मर की जांच चल रही है। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक इसे स्थापित कर चालू करने का प्रयास है।
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