फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Warning of agitation issued over failure to start government procurement of pearl millet.

Rewari News: बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

Tue, 29 Sep 2026 11:07 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 29 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Warning of agitation issued over failure to start government procurement of pearl millet.
भारतीय किसान यूनियन चढूनी के प्रधान तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते। यूनियन
कोसली। मंडी में बाजरे की आवक शुरू होने के बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में रोष है। भारतीय किसान यूनियन चढूनी के प्रतिनिधिमंडल ने कोसली हल्के की प्रधान नीलम मूंदड़ा की अध्यक्षता में तहसीलदार निशा को ज्ञापन सौंपकर एक अक्तूबर तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कराने की मांग की।
विज्ञापन

किसान यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने बताया कि बाजरे की फसल मंडी में पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद की व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन की ओर से इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा किसान भूख हड़ताल भी कर चुके हैं और मंडी के गेट बंद कर विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
विज्ञापन

समय सिंह ने कहा कि अब किसानों की सहनशक्ति जवाब दे रही है। तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन आखिरी चेतावनी है। यदि एक अक्तूबर तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन चढूनी की ओर से बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। संगठन ने प्रशासन को स्पष्ट किया है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इस दौरान कोसली हल्के के प्रधान हरफूल गुड़ियानी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed