Rewari News: पोस्टर मेकिंग में टिना यादव और क्ले मॉडलिंग में कोमल प्रथम

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कार्यक्रम में हिंदी, हरियाणवी व पंजाबी कविता-पाठ, संस्कृत श्लोक उच्चारण, हिंदी वाद-विवाद, क्विज, पोस्टर मेकिंग, ऑन-द-स्पॉट पेंटिंग, कार्टूनिंग, क्ले मॉडलिंग और रंगोली सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल का प्रदर्शन किया।पोस्टर मेकिंग में प्रथम टिना यादव, द्वितीय सारिका और तृतीय अनू रहीं। ऑन-द-स्पॉट पेंटिंग में महक यादव प्रथम, रेशमा द्वितीय और तुलसी तृतीय रहीं। कार्टूनिंग में रेशमा प्रथम और पुनिता द्वितीय तथा क्ले मॉडलिंग में कोमल प्रथम, अनुष्टा द्वितीय और सविता तृतीय रहीं। रंगोली में दिया प्रथम, प्रिया द्वितीय और नीलम तृतीय रहीं।हिंदी कविता-पाठ में चांदनी प्रथम, प्रिया द्वितीय और किरण तृतीय रहीं। हरियाणवी कविता-पाठ में मीनाक्षी प्रथम, अंजलि द्वितीय और सानिया तृतीय रहीं। पंजाबी कविता-पाठ में पायल प्रथम, कंचन द्वितीय और प्राची तृतीय रहीं। संस्कृत श्लोक उच्चारण में जानकी प्रथम, मोनिका व मनीषा संयुक्त रूप से द्वितीय और प्राची तृतीय रहीं।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति यादव ने विजेता छात्राओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उमंग जैसे कार्यक्रम छात्राओं को अपनी प्रतिभा पहचानने और बड़े मंच पर उसे प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉ. राजेश कुमार सहित समिति के सदस्यों और महाविद्यालय स्टाफ का सहयोग रहा।