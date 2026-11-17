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प्रतियोगिता में प्रदेशभर से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबलों के बीच विनोद कुमार ने बेहतरीन तकनीक, शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्णायकों ने उन्हें स्वर्ण पदक का विजेता घोषित किया।विनोद कुमार की इस उपलब्धि से गांव निमोठ सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। लोगों ने कहा कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है।विनोद की इस उपलब्धि पर उनके पिता जगदीशचंद्र को भी ग्रामीणों और परिचितों ने बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विनोद कुमार भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करते हुए उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।