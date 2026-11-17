विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समारोह की शुरुआत सुबह नौ बजे वैदिक आश्रम की टीम महात्मा यश देव के सानिध्य में हवन से करेगी। सुबह 10 बजे युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 28वीं आईटीबीपी बटालियन की टुकड़ी सलामी गार्ड पेश करेगी।इसके बाद शहीद परिवार सम्मान समारोह होगा। वीर नारियां मुख्य अतिथि रहेंगी। रेजांगला युद्ध के जीवित जांबाज सेना मेडल विजेता निहाल सिंह, कप्तान रामचंद्र और हवलदार गजे सिंह और 1971 के युद्ध के महावीर चक्र विजेता चमन सिंह यादव विशेष अतिथि होंगे।कार्यक्रम में कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल सत्यवीर यादव, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, उपायुक्त अभिषेक मीणा और पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।समारोह में रश्मि यादव छात्रवृत्ति के तहत दिव्या और भारती को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इंदिरा यादव स्मृति छात्रवृत्ति तीन छात्राओं दिव्या, जश्नदीप कौर और दीपिका मेघवाल को मिलेगी।इसके अलावा राष्ट्रीय महिला हॉकी अंडर-17 में रजत पदक जीतने वाली कंवाली की दीपिका, ज्योति, रिंकी और रिमी यादव तथा हैंडबॉल खिलाड़ी रानी सोनी को रेजांगला शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।