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मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह एक दिन में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को अधिकतम एक्यूआई 137 रहा, जबकि सोमवार को यह 161 दर्ज किया गया था। एक्यूआई में गिरावट से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली है।चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 21 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है।इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चल सकती हैं। इसके प्रभाव से रात के तापमान में हल्की गिरावट और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान है।मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध भी छा सकती है। आगामी दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट और सुबह धुंध के कारण ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा। ऐसे में सुबह और देर शाम घर से बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है।