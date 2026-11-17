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धारूहेड़ा के वार्ड नंबर-7 स्थित भूप कृषि फार्म के नजदीक रहने वाले मनोज कुमार ने शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त 2025 को उसकी फेसबुक आईडी पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया था।मैसेज भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को एक ट्रेडिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर बताया और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से उससे संपर्क किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया।आरोपी की बातों में आकर मनोज कुमार ने 8 सितंबर 2025 को उसके बताए बैंक खाते में अपने फाइनेंस बैंक खाते से 3 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसके ट्रेडिंग खातों में कुल 4 लाख 29 हजार 600 रुपये का बैलेंस दिखाई देने लगा।पीड़ित को लगा कि उसके निवेश पर अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन जब उसने खाते में दिखाई जा रही रकम निकालने का प्रयास किया तो निकासी नहीं हो सकी। बार-बार प्रयास के बावजूद पैसे नहीं मिलने पर उसे अपने साथ साइबर ठगी होने का एहसास हुआ।इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम प्राप्त करने वाले बैंक खाते की पड़ताल की, जिसमें 3 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे।फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।