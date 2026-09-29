Rewari News: ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी

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एएसआई जितेंद्र ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। ग्रामीणों से संदिग्ध नशा गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया गया। नशे की बिक्री या सेवन की सूचना हेल्पलाइन 1933 पर देने की जानकारी भी दी गई।अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए गए। टीम ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।इसके अलावा यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। आपात स्थिति में 112 पर सूचना देने की जानकारी दी गई।