Rewari News: गांव भगवानपुर में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव बताए

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एएसआई जितेंद्र ने बताया कि शामिल वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। युवाओं को पढ़ाई, खेल और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।नशे का कारोबार या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। इसके लिए हेल्पलाइन 1933 और आपात स्थिति में डायल 112 पर सूचना देने की जानकारी दी गई। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए गए। टीम ने ओटीपी और पासवर्ड जैसी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करने तथा साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अंत में ग्रामीणों ने नशे और साइबर अपराधों से दूर रहने की शपथ ली।