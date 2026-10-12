Rewari News: दो ट्रेनें रद्द, छह के मार्ग बदले, कई आंशिक रूप से रद्द रहेंगी

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेवाड़ी-बीकानेर और बीकानेर-रेवाड़ी ट्रेन 14 अक्तूबर को रद्द रहेगी। सीकर-रेवाड़ी ट्रेन लोहारू चलेगी। रेवाड़ी-जोधपुर को रेवाड़ी के स्थान पर लोहारू से संचालित किया जाएगा।इसके अलावा छह ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। हिसार-दिल्ली ट्रेन भिवानी-रेवाड़ी होकर चलाई जाएगी। दिल्ली-हिसार ट्रेन रेवाड़ी-भिवानी से होकर संचालित होगी। दिल्ली सराय-सीकर को रेवाड़ी-रींगस होकर और दिल्ली सराय-जोधपुर ट्रेन को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना होकर संचालित किया जाएगा।दिल्ली सराय-बीकानेर एक घंटे की देरी से चलेगी, जबकि बठिंडा-जयपुर रेलसेवा मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है।