फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Two trains cancelled, routes of six diverted, and several to remain partially cancelled.

Rewari News: दो ट्रेनें रद्द, छह के मार्ग बदले, कई आंशिक रूप से रद्द रहेंगी

Mon, 12 Oct 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Two trains cancelled, routes of six diverted, and several to remain partially cancelled.
रेवाड़ी। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के लोहारू-बीकानेर रेलखंड के समपार फाटक संख्या 124 पर रेलवे ओवरब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के चलते ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 14 अक्तूबर को रेवाड़ी से होकर गुजरने वाली दो ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि छह के मार्ग बदले जाएंगे।
विज्ञापन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेवाड़ी-बीकानेर और बीकानेर-रेवाड़ी ट्रेन 14 अक्तूबर को रद्द रहेगी। सीकर-रेवाड़ी ट्रेन लोहारू चलेगी। रेवाड़ी-जोधपुर को रेवाड़ी के स्थान पर लोहारू से संचालित किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके अलावा छह ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। हिसार-दिल्ली ट्रेन भिवानी-रेवाड़ी होकर चलाई जाएगी। दिल्ली-हिसार ट्रेन रेवाड़ी-भिवानी से होकर संचालित होगी। दिल्ली सराय-सीकर को रेवाड़ी-रींगस होकर और दिल्ली सराय-जोधपुर ट्रेन को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना होकर संचालित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली सराय-बीकानेर एक घंटे की देरी से चलेगी, जबकि बठिंडा-जयपुर रेलसेवा मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed