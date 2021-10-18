Rewari News: एक माह में 311 आरोपियों पर कार्रवाई, 50 उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार अवैध हथियारों के चार मामलों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर दो देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर और नौ कारतूस बरामद किए गए। नशा तस्करी के 12 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।इनके कब्जे से 53.59 ग्राम स्मैक और 1.674 किलोग्राम गांजा मिला। अवैध शराब के पांच मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर देसी शराब की 26 और अंग्रेजी शराब की 3613 बोतलें बरामद की गईं।चोरी के मामलों में छह आरोपियों से चार बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई। वहीं, घरों में चोरी और सेंधमारी के मामलों में अंतरराज्यीय गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4.29 लाख रुपये से अधिक का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने जिले में लापता 53 लोगों को तलाशकर उनके परिजनों से मिलाया, जिनमें 15 नाबालिग शामिल हैं।यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 714 वाहन जब्त किए। एसपी ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से अपराध संबंधी सूचना पुलिस या डायल 112 पर देने की अपील की।