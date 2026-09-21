Rewari News: 12.62 ग्राम स्मैक सहित दो तस्करों को दबोचा

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एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19-20 सितंबर की रात को सीआईए को सूचना मिली थी कि जतिन व गौरव नशीला पदार्थ स्मैक बेचने का अवैध काम करते हैं। अभी नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में गांव मसानी के बस स्टॉप के पास एक गाड़ी लेकर खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के मौका पर रेड कर तस्कर जतिन व गौरव को काबू किया। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी डीएसपी हेडक्वार्टर संजीव बलहारा के समक्ष तलाशी के दौरान आरोपी जतिन की जेब से 7.24 ग्राम व आरोपी गौरव से की जेब से 5.38 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक मिली। पुलिस ने आरोपियों द्वारा प्रयोग की गई गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। बरामद स्मैक को कब्जे में लेकर तस्कर जतिन व गौरव के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा के तहत थाना धारूहेड़ा में एफआईआर दर्ज की है। सीआईए की तरफ से आरोपियों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।

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धारूहेड़ा। सीआईए ने मादक पदार्थ 12.62 ग्राम स्मैक सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर मोहल्ला गांधीनगर निवासी जतिन व मोहल्ला तोपचीवाड़ा निवासी गौरव है।