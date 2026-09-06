Rewari News: हवाई फायर करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 1 दिन के पुलिस रिमांड पर

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गांव चिल्हड़ निवासी शिवचरण ने बताया था कि 5 सितंबर की रात करीब 8 बजे वह अपने घर पर मौजूद था और उसकी वैगनआर गाड़ी के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी लोकेश उर्फ लूका अत्यधिक नशे की हालत में बाइक पर आया और उसने अपनी बाइक उसकी गाड़ी के सामने गिरा दी। इसके बाद आरोपी लोकेश ने गाड़ी की दाईं तरफ जोर-जोर से लातें मारी, गाली-गलौज की और झगड़ा शुरू कर दिया।इसी बीच आरोपी लोकेश ने फोन करके उनके ही गांव के विकास उर्फ तर्रे को मौके पर बुला लिया। विकास उर्फ तर्रे ने आते ही एक देसी कट्टा से दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवा में गोली चला दी और बाइक पर सवार होकर भाग गया। इसके बाद आरोपी लोकेश भी अपने घर की तरफ भाग गया।पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी विकास उर्फ तर्रे एक आदततन अपराधी हैं और उसके खिलाफ पहले भी जिला गुरुग्राम के थाना सेक्टर-10 व थाना सदर में मारपीट, एक्साइज एक्ट व आर्म्स एक्ट के 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदात के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी।