Rewari News: एनएच-48 पर रोड़ी से भरा ट्रक पलटा, वाहन आपस में भिड़े

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रविवार सुबह रोड़ी से भरा ट्रक रजवाड़ा होटल के सामने सड़क पर पलट गया। इसके चलते आसपास चल रहे वाहन भी आपस में भिड़ गए। ट्रक को सड़क से हटाने के लिए हाइड्रा मशीन की मदद ली गई। पुलिस मौके पर मौजूद रही और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी। पुलिस के अनुसार, हादसे में किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर सड़क साफ होने और यातायात सुचारु रहने की जानकारी दी गई।इसी स्थान के पास शुक्रवार को भी दो गाड़ियों में आग लगने की घटना हुई थी। अब रविवार को ट्रक पलटने और अन्य वाहनों के टकराने की घटना सामने आई है। लगातार दो घटनाओं के बाद यह स्थान चर्चा में है।