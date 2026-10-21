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Rewari News: पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद बिजेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि

Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
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Tribute paid to martyr Bijendra Singh on Police Commemoration Day
पुलिस स्मृति दिवस पर सीहा में शहीद बिजेंद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते। स्रोत : ग्रामीण
डहीना। पुलिस स्मृति दिवस पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की ओर से गांव सीहा के शहीद बिजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। गांव के सरकारी स्कूल के समीप स्थित शहीद स्मारक पर आईटीबीपी जाटूसाना की ओर से स्मृति समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा सरकार के एमिनेंट पर्सन एवं पूर्व सरपंच विक्रम पांडेय की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहड़िया मुख्य वक्ता रहे। इस दौरान शहीद की वीरांगना ममता यादव को आईटीबीपी की ओर से सम्मानित किया गया। नाहड़िया ने कहा कि देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले 28वीं वाहिनी आईटीबीपी के उप निरीक्षक बिजेंद्र सिंह की शहादत सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने शहीद स्मारक की नियमित साफ-सफाई करने और दीप-धूप करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर रविदत्त ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रामप्रसाद, इंस्पेक्टर निहाल सिंह, रिंकू यादव, मुकेश मौजूद रहे।
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