Rewari News: दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की आज अंतिम तिथि

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रेवाड़ी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने अपील की है कि जिला के सभी पात्र मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो मतदाता समय से पहले संबंधित दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवाएं। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।