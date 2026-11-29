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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, पंजाब के एसबीएस नगर निवासी सतविंद्र राणा ने शिकायत दी थी कि वह मोहाली की आरके एसोसिएट्स में परिचालन प्रबंधक हैं। उनकी फर्म को क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड के नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। उन्हें सूचना मिली थी कि देवेंद्र कुमार नकली चिह्न लगाकर पानी की मोटर और मिक्सी असली बताकर बेच रहा है।शिकायत पर पुलिस ने सर्कुलर रोड स्थित गर्ल्स स्कूल के सामने दबिश देकर देवेंद्र को पकड़ा। उसके वाहन से प्रेस्टीज के 32 मिक्सर ग्राइंडर, क्रॉम्पटन की 24 पानी की मोटरें और मिक्सी के 64 जार मिले। वह इनके बिल या अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सका।पुलिस ने पहले देवेंद्र कुमार और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच में अमरजीत, सुनील और चंद्रशेखर की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।