Rewari News: स्कूल के ताले तोड़कर 10 सोलर बैटरियां ले गए चोर

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इस दौरान अलमारियों और दराजों के ताले भी तोड़े गए। स्कूल प्रशासन और पंचायत ने रजिस्टरों तथा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताई है।बुधवार सुबह गांव की सफाई कर्मचारी स्कूल पहुंची तो कमरों के ताले टूटे मिले। अंदर अलमारियों और दराजों के ताले भी टूटे हुए थे। उसने तुरंत प्रिंसिपल और सरपंच को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी स्कूल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।सरपंच प्रतिनिधि अमन के अनुसार स्कूल में रखे रजिस्टरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्कूल में करीब 10 कंप्यूटर रखे थे। चोर कंप्यूटर नहीं ले गए, लेकिन उनकी हार्ड डिस्क के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को नुकसान पहुंचने की आशंका है। फिलहाल स्कूल प्रशासन रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है।स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश, उपस्थिति और अन्य प्रशासनिक कार्यों का रिकॉर्ड रजिस्टरों में दर्ज रहता है। ऐसे में दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की आशंका से मामले की गंभीरता बढ़ गई है। सरपंच प्रतिनिधि और स्कूल प्रशासन के सदस्य शिकायत देने सदर थाना पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड को प्रभावित किया गया है।