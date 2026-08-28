Rewari News: पिस्तौल के बल पर सोना-चांदी लूट ले गए
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:35 PM IST
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धारूहेड़ा। नंदरामपुर बास रोड पर अलावलपुर की राजस्व सीमा में स्थित रामजस नगर में देर रात करीब छह बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर एक व्यक्ति से नकदी सहित सोना-चांदी लूट ली। रामजस नगर निवासी हिमांशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त की रात करीब एक बजे उसके साथ करीब छह व्यक्तियों ने वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के अनुसार आरोपी पिस्तौल और चाकू लेकर पहुंचे और करीब 4 से 5 लाख रुपये नकद, एक किलो चांदी तथा दो तोला सोना चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। थाना धारूहेड़ा पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किया है।
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