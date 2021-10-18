Rewari News: रेवाड़ी से गुजरने वाली अजमेर-अमृतसर ट्रेन का बदलेगा रूट
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Nov 2026 12:14 AM IST
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रेवाड़ी। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और अंबाला मंडल में लुधियाना-फिरोजपुर कैंट तथा लुधियाना-धुरी रेलखंड के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके तहत रेवाड़ी से गुजरने वाली अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार अजमेर-अमृतसर रेलसेवा 31 दिसंबर और 2 जनवरी 2027 को अजमेर से परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट-लोहियां खास-कपूरथला-जालंधर सिटी होकर अमृतसर पहुंचेगी।
मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेन का तलवंडी, मोगा, जगराओं, लुधियाना और फगवाड़ा स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। वहीं, अमृतसर-अजमेर रेलसेवा 7 जनवरी को अमृतसर से परिवर्तित मार्ग जालंधर सिटी-कपूरथला-लोहियां खास-फिरोजपुर कैंट होकर संचालित होगी। इसके चलते इस ट्रेन का भी फगवाड़ा, लुधियाना, जगराओं, मोगा और तलवंडी स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
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रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के मार्ग और ठहराव की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार अजमेर-अमृतसर रेलसेवा 31 दिसंबर और 2 जनवरी 2027 को अजमेर से परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट-लोहियां खास-कपूरथला-जालंधर सिटी होकर अमृतसर पहुंचेगी।
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मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेन का तलवंडी, मोगा, जगराओं, लुधियाना और फगवाड़ा स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। वहीं, अमृतसर-अजमेर रेलसेवा 7 जनवरी को अमृतसर से परिवर्तित मार्ग जालंधर सिटी-कपूरथला-लोहियां खास-फिरोजपुर कैंट होकर संचालित होगी। इसके चलते इस ट्रेन का भी फगवाड़ा, लुधियाना, जगराओं, मोगा और तलवंडी स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
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रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के मार्ग और ठहराव की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।