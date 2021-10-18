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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार अजमेर-अमृतसर रेलसेवा 31 दिसंबर और 2 जनवरी 2027 को अजमेर से परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट-लोहियां खास-कपूरथला-जालंधर सिटी होकर अमृतसर पहुंचेगी।मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेन का तलवंडी, मोगा, जगराओं, लुधियाना और फगवाड़ा स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। वहीं, अमृतसर-अजमेर रेलसेवा 7 जनवरी को अमृतसर से परिवर्तित मार्ग जालंधर सिटी-कपूरथला-लोहियां खास-फिरोजपुर कैंट होकर संचालित होगी। इसके चलते इस ट्रेन का भी फगवाड़ा, लुधियाना, जगराओं, मोगा और तलवंडी स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के मार्ग और ठहराव की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।