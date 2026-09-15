Rewari News: हिंदी दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना भी है

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गुप्त ने लेखनी से जनचेतना जगाई और तत्कालीन परिस्थितियों पर बेबाक टिप्पणी की। उनकी प्रसिद्ध रचना ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ निर्भीक व व्यंग्यात्मक पत्रकारिता का उदाहरण है। उनकी लेखनी विद्यार्थियों को सत्य, साहस, राष्ट्रप्रेम व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संदेश देती है।जिला स्तरीय हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले तथा गुप्त के जीवन, व्यक्तित्व व साहित्य पर गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र दिए गए। अध्यापक मुकेश कुमार ने गुप्त की लेखनी को प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में डॉ. सुविधा यादव, डॉ. मनीषा शर्मा, सत्ते सिंह, रेखा रोहिल्ला, मंजुलता सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।