फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   The new executive committee of the Bar Association has assumed office

Rewari News: बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने संभाला कार्यभार

Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
The new executive committee of the Bar Association has assumed office
बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद नवनिर्वाचित पदाधिकारी व अधिवक्ता
कोसली। कोसली बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के गठन एवं पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी के सेशन जज जीएस वाधवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एसडीजेएम कोसली अशोक कुमार, जेएमआईसी कोसली निशा और एडीए डॉ. प्रदीप यादव भी समारोह में शामिल हुए।
विज्ञापन


समारोह में रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सौरभ राव अपनी टीम के साथ तथा बावल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नितिन कौशिक अपनी टीम सहित पहुंचे। कोसली बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
विज्ञापन


नई कार्यकारिणी में निखिल यादव को अध्यक्ष, प्रवीण यादव को उपाध्यक्ष, अभिषेक डागर को सचिव, निशा को संयुक्त सचिव और धर्मेंद्र यादव को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पदभार संभालते हुए अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने तथा बार की गरिमा, एकजुटता और आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। समारोह में अधिवक्ता दुष्यंत यादव, कैप्टन सुभाष, गुरदयाल, पूर्व प्रधान अरुण यादव, मनोज यादव, गजेंद्र, हरपाल ढिल्लों, जयकिशन ढिल्लों, विक्रम लांबा, सत्यप्रकाश, अजीत भारद्वाज, मनोज हरितास, पवन, करमबीर, रतन कुमार, किशन चंद, सावंत, श्वेता, रेशु देवी, रवि, राजक, पंकज और भजनलाल सहित बार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed