Rewari News: आईआईएम के विद्यार्थियों ने किया भ्रमण
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
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खोल। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के विद्यार्थियों ने ग्रामीण सहभागिता कार्यक्रम के चौथे दिन विभिन्न संस्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने खंड विकास, पंचायत और स्वयं सहायता समूह कार्यालयों का दौरा किया। विद्यार्थियों ने पंचायत विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और महिला भागीदारी से जुड़े विषयों को समझा। डीडीपीओ नरेंद्र सारवान से संवाद कर उन्होंने पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण विकास में समन्वय को जाना। खोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। साइबर सेल, पुलिस स्टेशन साउथ रेंज में साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। संवाद
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