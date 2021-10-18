Rewari News: एनएच-48 पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, यूपी के चालक ने तोड़ा दम

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को स्वास्थ्य केंद्र बावल में रखवा दिया है। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है।पुलिस को दी शिकायत में गांव खेड़ा मुरार निवासी अनिल कुमार ने बताया कि वह वर्तमान में बावल के आनंद नगर में रहते हैं। वीरवार को वह रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे।करीब 8 बजे वह एनएच-48 के सर्विस रोड पर आरजे-14 होटल के पास मौजूद थे। इसी दौरान दिल्ली की तरफ से एक ट्रक तेज गति से आया। ट्रक चालक ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।टक्कर लगने से मोटरसाइकिल चालक बाइक समेत सड़क पर गिर गया। इसके बाद ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। जिससे मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार ने बताया कि वह हादसे के समय मौके पर मौजूद थे और उन्होंने मृतक को पहचान लिया था।