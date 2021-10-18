Rewari News: 30 सितंबर को टेलीफोन अदालत

विज्ञापन

धारूहेड़ा। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर निखरी के पास वीरवार को तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचोंबीच पलट गया। हादसे के दौरान पास से गुजर रहा बाइक सवार कैंटर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।हादसे की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कैंटर को हाईवे से हटाकर किनारे कराया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। यातायात प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। क्रेन की सहायता से कैंटर को सड़क से हटवा दिया गया है।