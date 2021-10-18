Rewari News: नवरात्र के पहले दिन निकलेगी ज्योति ज्वाला कलश यात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 Oct 2026 12:17 AM IST
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रेवाड़ी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर में भव्य ज्योति ज्वाला कलश यात्रा निकाली जाएगी। इंद्रा कॉलोनी स्थित काली माता कामाख्या दरबार में आयोजित होने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आयोजकों ने बताया कि दिव्य ज्योति ज्वाला जी धाम, हिमाचल प्रदेश से माता की ज्योति लेकर आने वाले बाल योगी कुणाल सारसर, सोनू भगत, बलजीत भगत, काल भैरव उपासक प्रवीण कुमार और समीर की अगुवाई में कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा गोकलगढ़ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से शुरू होकर इंद्रा कॉलोनी स्थित काली माता कामाख्या दरबार तक पहुंचेगी। इस दौरान विभिन्न धार्मिक झांकियां भी निकाली जाएंगी। यात्रा के दरबार पहुंचने पर महंत चंद्रकला और उनके शिष्य एवं गद्दीनशीन महंत प्रीत कौर श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे।
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